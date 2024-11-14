【ニューデリー時事】スリランカ議会（一院制、定数２２５）選挙の投票が１４日、行われた。即日開票され、１５日中にも大勢が判明する見通し。９月に就任したディサナヤカ大統領率いる左派勢力・国民の力（ＮＰＰ）は解散前わずか３議席で、政権の安定運営のため過半数獲得を目指す。議員の任期は５年。約２年前に事実上のデフォルト（債務不履行）に陥って以来初となった９月の大統領選で、ディサナヤカ氏は緊縮財政の緩和や