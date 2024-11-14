サッポロビールが限定販売を始めた「ベルベットトワイライト」＝13日、東京都渋谷区サッポロビールは環境負荷が低い原料を使ったビールの販売を11月から始めた。栽培方法の工夫により環境に優しいフランス産の大麦麦芽を使い、温室効果ガス排出量を抑えた。ビールで環境負荷の低い原料使用による温室効果ガス削減の取り組みは珍しい。東京・恵比寿の醸造施設で生産し、併設の体験拠点で限定販売。今後、缶製品への展開も検討す