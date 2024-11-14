サッカー元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルランが１３日、モンテビデオで行われた男子テニスの下部ツアー、ウルグアイ・オープンのダブルス１回戦に出場し、テニスでプロデビューした。ワールドカップ（Ｗ杯）で得点王に輝いたことがあるフォルランは、主催者推薦枠でアルゼンチンの選手と組んでコートに立った。ボリビアのペアに１―６、２―６で完敗したものの、ロイター通信によると「難しい試合になることは分かっていた