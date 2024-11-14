“日本プロレス界の父”力道山（享年３９）が１４日、生誕１００年を迎えた。力道山は、１９２４年１１月１４日、日本統治下の朝鮮で生まれた。１９４０年に大相撲の二所ノ関部屋に入門。関脇まで昇進したが５０年に大相撲を引退しプロレスラーに転向。、５２年に日本プロレス協会を設立。日本初の本格的プロレス興行となった５４年２月１９日に蔵前国技館で木村政彦とタッグを組んでシャープ兄弟と対戦し、前年にスタートした
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