１４日午前１０時すぎ、鹿児島県奄美市の奄美空港に、米海兵隊の輸送機オスプレイ２機が相次いで着陸した。けが人や民間機への影響はなかった。防衛省によると、飛行中に１機の警告灯が点灯したため、予防着陸したという。県によると、午前１０時１１分ごろ、国土交通省の那覇空港事務所から県の奄美空港管理事務所にオスプレイ１機が着陸すると連絡があり、直後に着陸した。同３０分ごろにも同様の連絡があり、同４５分ごろに