９日まで東京で開催されたフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ、ＮＨＫ杯のアイスダンスに、リトアニア代表として活動するアリソン・リード（３０）が出場した。日本人の母を持ち、かつて日本代表で活躍したキャシー・リードさん、クリス・リードさんは姉と兄。「私自身や家族と、日本とのつながりを感じられる特別な大会」と感慨深げに話した。サウリウス・アンブルレビチウスと息の合った演技を披露し、３位。得