ウクライナが撃沈した誘導ミサイル巡洋艦「モスクワ」とウクライナ軍人を描いた郵便切手/Valentyn Ogirenko/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナの国境警備隊は、戦闘で対峙（たいじ）したロシア軍に放った侮辱の言葉「ロシア軍艦、消え失せろ」の文言を商標登録することが出来なくなった。欧州連合（ＥＵ）の裁判所が１３日にこれを認めない判断を下した。政治的なスローガンであることが理由だという。ロシアによるウクライナへの全面侵