Xで90万人以上のフォロワーを持つ、謎のインフルエンサー集団「Z李」のメンバーが、2年前に集合住宅の一室に住居侵入した容疑で警視庁に逮捕された。彼らはいったい何者で、なぜ警察に狙われたのか？＊＊＊【写真】渋谷署に移送される「Z李」のツートップZ李の正体11月13日午前、警視庁渋谷警察署に容疑者2人を乗せた2台の車が入ってきた。田記正規容疑者（43）は後部座席の床に体を倒していたのか、手錠がかけられた手首し