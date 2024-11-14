慰安婦被害者への後援金を横領した容疑などで起訴されたユン・ミヒャン元議員の有罪判決が確定した。【注目】韓国で慰安婦の寄付金の98％が不正流用されていた11月14日、韓国最高裁2部（キム・サンファン大法官）は詐欺・業務上横領など8つの容疑で起訴されたユン元議員に対し、懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した原審判決を確定した。最高裁は「原審の判断において、詐欺罪、補助金法違反罪、業務上横領罪、寄付金品法違反罪