カナダのトロントでテスラ車の搭乗者４人が火災後に抜け出せずに死亡する事故が発生した。１２日（現地時間）、英紙デイリー・ミラーなどによると、トロント警察は２０２４年型テスラの「モデルＹ」が先月２４日午前０時１０分ごろ、レイクショアのブールバードイーストで高速走行中に統制力を失い、事故が発生したと明らかにした。事故直後、車両に火災が発生し、搭乗者５人のうち４人が燃える車の中に閉じ込められて死亡した。事