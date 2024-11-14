【ワシントン時事】米国務省は１３日、ブリンケン国務長官が１４日にペルーの首都リマで岩屋毅外相と会談すると発表した。バイデン大統領と石破茂首相の初の対面会談を前に、抑止力強化に向けた取り組みや日米同盟の深化を確認する。ブリンケン氏は韓国の趙兌烈外相とも会談。ロシアに派遣された北朝鮮兵がウクライナとの戦闘に参加したことなどについて情報を共有する。