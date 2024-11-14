ヒグマの駆除に協力している北海道猟友会が、自治体によっては駆除要請を拒否することを検討していることがわかりました。北海道砂川市では、2018年に市の要請を受けてヒグマを駆除したハンターの男性が、銃弾が住宅に届くおそれがあったとして北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。男性は処分の取り消しを求め提訴しましたが、先月、札幌高裁は控訴審判決で訴えを退けました。判決を受け、北海道猟友会の堀江篤会