１４日の東京外国為替市場で、円相場が一時１ドル＝１５６円台に下落した。７月２３日以来、約４カ月ぶりの安値水準。米国で大統領と上下両院を共和党が掌握する「トリプルレッド」の可能性が高まった。トランプ次期大統領が公約として掲げる減税などの政策が財政を悪化させるとの見方から、長期金利が上昇。日米の金利差を意識した円売り・ドル買いが優勢となった。正午現在は１５５円９９〜９９銭と前日比８９銭の円安・ドル