歌手として活躍するKさんはプライベートでは2人の娘の父親でもあります。関根勤さんに影響を受けたという育児方法と「娘には自分の失敗談を話す」理由について伺いました。（全3回中の2回） 【写真】「思わず笑った！」Kさんと関根勤さんの「仲良すぎ」なプライベート写真（全10枚） 娘には「若いうちに失敗をしてほしい」 Kさんと関根勤さんの寄り添い仲良しショット ── 家族仲がいいイメ&#12