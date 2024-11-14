石破茂首相は１４日、「奈良の柿ＰＲレディ」の小林香乃さんらの表敬訪問を首相官邸で受けた。首相は、ビタミンＣが豊富で健康に良いとされる柿を「夢中で食べちゃう」と笑顔で試食。受診や風邪薬服用で体調を心配されているが、「これを食べると風邪を引かない」と述べ、健康不安の払拭を図った。俳人の正岡子規の名句に倣って歴代首相は俳句を詠むのが慣例となっている。首相は「奈良の柿郷（さと）にも浦にも茂る秋」と