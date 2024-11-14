第２１５特別国会の開会式が１４日午前、参院本会議場に天皇陛下をお迎えして行われた。陛下はお言葉で「国会が、国権の最高機関として、当面する内外の諸問題に対処するに当たり、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します」と述べた。先の衆院選を受けて１１日に召集された特別国会は、１４日午後に衆参両院でそれぞれ閉会中審査の手続きなど会期末処理を行い、４日間の会期を終える。