全国初「離島」に着目した物産展。全国の「島」が大阪に集結です。あべのハルカス近鉄本店で１１月１３日に始まった「にっぽんの離島物語」。全国で初めて「島」に着目した物産展で、北は北海道の礼文島、南は沖縄の石垣島まで、全国の約４０の離島の商品などが集まっています。沖縄・奥武島から。名産のもずくはみずみずしい触感が抜群です。（ＭＢＳ河西美帆アナ）「おいしいです」（店員）「生もずくなので触感がしゃ