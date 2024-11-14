俳優の浅野ゆう子（64）が、16日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜後2：28※関西ローカル）に登場する。【写真】64歳・浅野ゆう子、年下の岡村隆史と“カウンター席2ショット”ナインティナイン・岡村隆史、NON STYLE・石田明、橋本和花子アナウンサーが、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。浅野は、11月9日と16日の2週にわたりゲスト出演。前編では、浅野の”華麗なるヒストリー”に迫り、