■台風25号(ウサギ) 【写真を見る】【全般台風情報】トリプル台風の今後は？台風25号(ウサギ)は方向を変え沖縄方面へ接近する見込みこのあとの勢力と進路は全国の天気も【進路予想】 気象庁が11月14日9時50分に発表した内容です。 14日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯17度10