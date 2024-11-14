韓国の人気ガールズグループNewJeansが所属する事務所に対し、“専属契約違反”の是正を要求する内容証明を送ったと、韓国メディアが伝えました。【映像】NewJeans、所属事務所に内容証明を送付連合ニュースによりますと、NewJeansが所属事務所のADORに対し、前代表のミン・ヒジン氏の復帰を要求することなどを含む内容証明を送ったとしています。また、職場でいじめにあったと国会で証言したHANNIさんに対し、公式に謝罪する