石破総理が奈良県産の柿を贈られて試食し、その場で一句披露しました。石破総理「これ柿はあれなのよね、パフェにすると最高においしいのよね。（Ｑ.お味はいかがでしょうか？）いや夢中で食べちゃった」石破総理は官邸を訪れた奈良県知事らから特産品の柿を贈られ、その場で試食しました。贈られた柿を食べた総理大臣が一句詠むのが毎年恒例となっていて、石破総理も自作の句を披露しました。石破総理「奈良の柿郷にも浦にも