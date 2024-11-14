「Play fashion!」をミッションに掲げ、“グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は14日、俳優の北村匠海と清原果耶さんが出演するシーズンビジュアルを特設サイトにて公開した。「niko and ...」は、“であう にあう”をメインコピーとし、ファッションとライフスタイルの楽しさを提案。北村と清原はブランドアンバサダーとして