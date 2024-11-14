Image: incase MacBook Pro、ベースグレードモデルでも25万円くらいしますからね。できる限り永く大切に使い続けたいものです。軽くて頑丈 Image: incase Apple（アップル）公式のパートナーブランド、incase（インケース）から、MacBook Pro用の新作ケースがお目見えです。Makrolon®️ポリカー