【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは13日、米国内で20ドル（約3千円）以下の商品だけをそろえたコーナーを通販サイト内に設置したと発表した。長引くインフレで低価格製品を求める消費者の需要に応え、中国系通販サイトに対抗する。