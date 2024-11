AMDが現地時間2024年11月13日に、全世界の従業員約2万6000人のうち約4%にあたる約1000人を解雇したことが報じられています。この報道に対してAMDは事実を認め「当社のリソースを最大の成長機会に合わせるための一環」と語りました。AMD layoffs: Company to cut 4% of workforce, or about 1,000 employeeshttps://www.cnbc.com/2024/11/13/amd-layoffs-company-to-4percent-of-workforce-or-about-1000-employees-.htmlAMD Confi