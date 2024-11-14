男性と女性の両方にある、妊娠するための力のことを「妊孕性(にんようせい)」と言います。この妊孕性をモニターし、家庭内で不妊治療の補助をする機器の開発に取り組んでいたAmazonの極秘プロジェクトが破綻したことがわかりました。Amazon shuts down secret project to develop fertility trackerhttps://www.cnbc.com/2024/11/13/amazon-shuts-down-secret-project-to-develop-fertility-tracker.htmlCNBCによると、Amazonは過