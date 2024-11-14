与野党の国会対策委員長が、特別国会最終日となる14日午前に会談し、次の臨時国会の開会日程などについて協議した。会談で野党側は、早期に臨時国会を召集して所信表明演説・代表質問・予算委・補正予算審議を行うことと、閉会中に旧文通費の公開基準を議院運営委員会の理事会で協議し、臨時国会で法整備することを与党側に求めた。自民党の坂本国対委員長は、「与党としてしっかりと受け止めたい。臨時国会の召集日はできるだけ早