近畿地方整備局姫路河川国道事務所は13日、神戸市垂水区の公園「アジュール舞子」と兵庫県明石市の大蔵海岸海水浴場、大蔵海岸公園の護岸エリアについて、当面の間、立ち入り制限を行うと発表した。今月上旬、アジュール舞子と商業施設「三井アウトレットパークマリンピア神戸」の間にあるコンクリートで整備された場所で、コンクリ下に深さ約1.1メートルの空洞が見つかり、同事務所は8日から立ち入りを制限していた。空洞の