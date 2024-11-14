13日午前10時半頃、三重県鈴鹿市の小岐須渓谷キャンプ場近くの林道で、クマらしき動物を目撃したとの情報が寄せられました。これを受けて三重県は、四日市農林事務所管内の鈴鹿市、桑名市、いなべ市、四日市市、亀山市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町、菰野町の10市町に、「クマアラート」の注意報を13日から来年1月12日まで発表しました。四日市農林事務所管内で「クマアラート」の注意報が発表されるのは初めてです。三重県