【ニューヨーク時事】国連安保理は１３日、国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）に負傷者が相次いでいる事態を非難し「平和維持要員は標的になってはならない」と強調する報道機関向け声明を出した。ＵＮＩＦＩＬはレバノン南部の停戦監視を担う国連平和維持活動（ＰＫＯ）。イスラエルがレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラ掃討を掲げて同国南部への侵攻を始めて以来、たびたび攻撃を受けている。