ドナルド・トランプの若き日を描いた映画『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』（2025年1月17日公開）が、TOHOシネマズ日比谷、キノシネマ新宿にて、11月22日〜28日の1週間限定で先行上映されることが決定した。【動画】緊急先行上映決定！映画『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』予告編世界中で“最もヤバい大統領”と呼ばれたドナルド・トランプ。その発言や行動は規格外で、耳を疑うようなエピソー