気象庁は14日午前9時50分、台風情報を更新した。同9時現在、非常に強い台風に発達した25号(ウサギ)はフィリピンの東（中心位置北緯17度10分、東経123度05分)にあり、北西へ時速20kmで進んでいる。中心気圧940hPa、中心付近の最大風速50m/s、最大瞬間風速70m/s、25m/s以上の暴風域全域110km、15m/s以上の強風域全域280 kmとなっている。今後はフィリピンの北から台湾方面へ向い、北東に進路を変えてゆっくり進行。17日午前3時の