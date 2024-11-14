プロ野球１２球団合同トライアウトが１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われる。今季はオイシックス新潟に所属していた陽岱鋼外野手（３７）や、前日本ハムの柿木蓮投手（２４）、前西武の鈴木将平外野手（２６）ら４５人が参加する。日本ハム、巨人で通算１１６４安打をマークし４度のゴールデングラブに輝いた陽は３７歳で初のトライアウト挑戦となる。２１年に巨人を退団した陽は米独立リーグでのプレーを経て、今季は