福岡県水巻町で昨年6月、知人の女と共謀し、その姉＝当時（52）＝を死亡させ通帳を奪ったなどとして、強盗致死などの罪に問われた岡村恵美被告（48）は14日、福岡地裁小倉支部（武林仁美裁判長）の裁判員裁判初公判で「共謀していません」と起訴内容を否認した。知人の無職辻和美被告（52）は強盗殺人罪などで無期懲役の一審判決を受け、控訴している。福岡地検小倉支部は、強盗の現場にいなかった岡村被告に殺意はなかったと