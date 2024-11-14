１１０番を半日で５３３回かけ、暴言を繰り返すなどしたとして、鳥取県警は１３日、米子市の無職の女（４２）を偽計業務妨害容疑で逮捕した。発表によると、女は９月１７日午後１０時１５分頃〜１８日午前８時１０分頃、５３３回にわたり１１０番し、県警通信指令課員に「バカ」「日本から出て行け」などと暴言を吐いたり、無言電話をかけたりし、同課の業務を妨害した疑い。県警が動機などを調べている。