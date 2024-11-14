◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１４日・ＺＯＺＯ）プロ野球１２球団合同トライアウトが開催される。巨人から戦力外通告を受けた、１８年のドラフト１位左腕・高橋優貴投手は不参加となった。高橋優は八戸学院大から１８年ドラフト１位で入団。最速１５２キロの直球とサウスポー特有のスクリューを武器に、１年目から１８試合に登板して５勝７敗、防御率３・１９をマークした。２１年には開幕ローテーションに入り、自身