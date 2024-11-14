イスラエル軍の空爆により破壊された市街地＝レバノン南部の港湾都市ティール/Ashley Chan/SOPA Images/Sipa/AP（ＣＮＮ）イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は１３日、レバノン南部で展開している地上作戦を拡大したことを明らかにした。地上作戦の拡大をいつ決定したのかは明らかにせず、詳細にも言及しなかった。イスラエル軍はレバノン南部の武装組織ヒズボラ掃討を目指し、１０月上旬に「限定的な地上作戦」を開始していた