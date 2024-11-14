松本人志（61）の週刊文春への名誉毀損で訴えた訴訟取り下げの波紋が広がる中、「アイドリング!!!」の元リーダーで、現在はボイストレーナーの遠藤舞さん（36）が12日、自身のXで、〈直の友人が松本氏らからホテルで性被害を受けています〉と投稿し、炎上している。【もっと読む】松本人志「事実無根」から一転、提訴取り下げの背景…黒塗りされた“大物タレント”を守るため？遠藤さんは、以前から性被害について投稿していた