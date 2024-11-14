福岡県水巻町で昨年6月、知人（52）と共謀し、その姉＝当時（52）＝を死亡させ通帳を奪ったなどとして、強盗致死罪などに問われた無職の女（48）は14日、福岡地裁小倉支部の裁判員裁判初公判で「共謀していません」と起訴内容を否認した。