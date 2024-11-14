人民元上昇、2日連続で元中心レート予想よりも大幅な元高水準に設定 中国人民銀行は14日、元の中心レートを1ドル＝7.1966元に設定した。市場予想よりも300pips以上も元高になる。2営業日続けて予想よりも大幅な元高水準に設定した。これを受けオフショア人民元は対ドルで上昇している。