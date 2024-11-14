「トリプルレッド」確実で米インフレ加速懸念ドル円155.90円 日本時間14日9時時点で共和党が過半数の218議席、民主党が208議席と過半数を取得。共和党が上下両院を支配する「トリプルレッド」確実でトランプ氏が政策を進めやすくなることから、インフレ加速が警戒されている。 ※共和党がトリプルレッドを形成するのはトランプ氏が大統領選に勝利した16年以来。