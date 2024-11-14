１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７２銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭強のドル高・円安となっている。 １３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前日に比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米１０月消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて１５４円３４銭まで軟化する場面があったものの、米長期金利が上昇に転