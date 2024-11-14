アルファグループがストップ高の７１０円水準でカイ気配となっている。１３日の取引終了後、自社の株主を支配株主であるエクステンド（埼玉県草加市）のみとする株式併合を実施し非公開化を目指すと発表。株式併合に伴い、既存株主に対して１株９００円に相当する金銭を交付するとしたことから、これにサヤ寄せする格好となっている。 出所：MINKABU PRESS