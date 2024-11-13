「H&M」が2025年のデザイナーコラボレーションのひとつとして、グレン・マーティンス（Glenn Martens）とのパートナーシップを発表した。2025年秋コレクションとして展開する予定だ。 【画像をもっと見る】 グレン・マーティンスはベルギー・ブルージュ生まれ。アントワープ王立芸術アカデミー在学中からブルーノ・ピータース（Bruno Pieters）に師事し、H&M傘下の「ウィークデイ（WEEKDAY）」や「ヒューゴ ボス（HUGO