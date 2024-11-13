三越伊勢丹ホールディングスが2025年3月期の中間連結決算（2024年4月〜9月）を発表した。「百貨店再生」フェーズの最終年度となる今期は様々な施策が奏功し、インバウンドに加えて国内顧客も順調に推移。総額売上高は前年同期比10.3％増の6191億800万円で着地した。販売管理費は増収に伴う経費増がある一方で経費構造改革がグループ全体で進捗し、総額で前年を下回った。これに伴い、営業利益は前年同期比72.8％増の348億8400万