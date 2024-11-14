【バクー＝田中洋一郎】アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）は１３日、２日目の首脳級会合が開かれ、気候変動の影響を受けやすい島嶼（とうしょ）国の首脳らが相次いで先進各国に対策資金の拠出を求めた。一方、資金の出し手となる先進国や主要排出国の首脳の欠席が目立ち、国際社会が脱炭素で協調できるか不透明感が漂っている。南太平洋の島国ツバルのフェレティ・テオ首相は