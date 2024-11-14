フォロワー数90万人以上のXアカウント「Z李」を運営するインフルエンサーの男ら5人が、他人の家に侵入した疑いで、警視庁に逮捕されました。会社役員の田記正規容疑者（43）と格闘家で「RIZIN」などに出場経験のあるANIMAL☆KOJIこと宿輪幸治容疑者（33）ら5人は、2022年11月、東京・江戸川区の他人の家に侵入した住居侵入の疑いが持たれています。警視庁は詳しい経緯とともに、グループの実態解明を進める方針です。田記容疑者は