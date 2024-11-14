福岡市の団地で高齢男性の遺体が発見され、警察が殺人事件として捜査している。12日午前11時半ごろ、福岡市内の病院から「男性が通院予約日に通院していない」と警察に通報がありました。警察官が男性宅を訪れたところ、男性1人の遺体を発見したということだ。亡くなっていたのは、この家の無職・武石昭一さん（76）で、司法解剖の結果、死因は首を圧迫されたことによる窒息死だった。武石さんは40代の長男と2人暮らしで、発見当時