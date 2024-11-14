グレッチより、The Cultの40周年を祝して、ギタリスト、ビリー・ダフィーのシグネイチャーモデル『Limited Edition G8424T Billy Duffy Signature Falcon』を発表した。このギターは、独特なサウンドを維持しながら進化し続けているビリーの40年を象徴。英国の80年代ポストパンクシーンから台頭し、1984年にデビューしたThe Cultは、ギタリスト、ビリー・ダフィーの感情を煽り立てるギターワークを軸に、サイケデリア、ゴス、ハー