LUNA SEAが、8月24日・25日に東京ガーデンシアターで開催された<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "IMAGE or REAL">、<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "SEARCH FOR MY EDEN">の映像作品を発売することが発表された。バンド結成35周年ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>は、これまでのツアーを公演ごとに各時代を行き来するというコンセプトのLUNA SEA